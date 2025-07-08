Главком ВСУ раскрыл планы на Курскую и Белгородскую области Сырский призвал восстановить позиции ВСУ в Курской области и на Белгородчине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях, следует из заявления главкома ВСУ Александра Сырского на заседании ставки верховного главнокомандующего. В своем Telegram-канале он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий.

Указал на [необходимость] восстановления позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника, – написал главком ВСУ.

Сырский также отметил, что перед ВСУ стоят задачи по активной обороне на Покровском и Новопавловском направлениях.

Ранее появились сведения о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Источник также отметил высокую интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области. Беспилотники атаковали несколько объектов, включая автомобиль с мирными жителями и комбайн, работавший в поле.