ВСУ едва не прорвались на территорию России ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области

Вооруженные силы Украины попытались проникнуть на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Два майора». ВС России отразили атаку, начавшуюся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области. В Минобороны эти данные не комментировали.

Подробности о ходе атак канал не уточнил. При этом источник отметил высокую интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области. Беспилотники атаковали несколько объектов, включая автомобиль с мирными жителями и комбайн, работавший в поле.

Канал сообщил, что противник все выходные атаковал российские регионы, запуская «караваны дронов». По данным экспертов, «авиаколлапс» 5–6 июля может обойтись авиакомпаниям в 20 млрд рублей.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на понедельник, 7 июля, сбили сразу восемь дронов в Московской области. В ведомстве уточнили, что всего над регионами России было поражено свыше 90 БПЛА. Также беспилотники ликвидировали в Воронежской, Орловской и Владимирской областях, над Крымом и Краснодарским краем.