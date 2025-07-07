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07 июля 2025 в 08:10

На подлете к Москве сбиты восемь беспилотников

В ночь на 7 июля на подлете к Москве сбили восемь дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны в ночь на 7 июля сбили сразу восемь дронов в Московской области, заявили в Минобороны РФ. Там добавили, что в общей сложности над регионами страны было поражено свыше 90 беспилотников.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Курской области, 9 БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 8 БПЛА — над территорией Московского региона, — сказано в сообщении.

Помимо этого, БПЛА сбивались в Воронежской, Орловской и Владимирской областях. Также ПВО поразили дроны в небе над Крымом и Краснодарским краем.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов высказал предположение о причастности украинской стороны к атаке на ижевский завод. По его оценке, для удара могли быть использованы беспилотные аппараты, заранее переброшенные на российскую территорию. Максимальная дистанция запуска таких дронов, по мнению эксперта, не превышает 300 километров. Попов отметил, что атака, вероятно, проводилась с помощью модернизированных беспилотников Ан-196 «Лютый».

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