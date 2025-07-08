Коц высмеял фантазии Сырского об удержании Курской и Белгородской областей

Главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский на словах продолжает удерживать Белгородскую и Курскую области России, так как ему больше нечего сказать на фоне возможной отставки, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он напомнил Сырскому о «бесславно завершившейся» курской авантюре ВСУ.

Коц отметил, что главком ВСУ заявляет об удержании позиций в Курской и Белгородской областях. Поэтому Сырский «лихорадочно перебрасывает» в Сумскую область подкрепления и «стачивает их под Юнаковкой», пошутил военкор.

А еще украинские военные продолжают удерживать фортеции Мариуполь, Бахмут, Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовку, а морской десант ВСУ, высадившийся в Крыму, взял в осаду Симферополь. А что еще говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки? — задался вопросом Коц.

Ранее Сырский заявил о необходимости восстановления позиций в Белгородской и Курской областях и удержания этих территорий. Сырский также отметил, что перед ВСУ стоят задачи по активной обороне на Покровском и Новопавловском направлениях.