Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали Марочко: 12 солдат ВСУ дезертировали в районе Зеленого Гая в Харьковской области

В районе населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области произошло дезертирство 12 солдат Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, бойцы не смогли выдержать давления со стороны российской армии и ночью покинули свои позиции, расположенные в долговременной огневой точке.

В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины, — поделился аналитик.

Марочко сообщил, что сослуживцы дезертиров открыли «дружественный огонь» в их сторону, используя беспилотные летательные аппараты для сброса снарядов. Он отметил, что уход военнослужащих произошел без согласования с командованием.

Ранее Марочко сообщил, что противник задействовал в боях под Харьковом наемников из шести стран НАТО. Военный эксперт уточнил, что иностранцев выявили благодаря средствам радиоразведки. По словам Марочко, это были именно профессионалы, а не случайные добровольцы из других стран.