Наемников из шести стран НАТО заметили под Харьковом Марочко сообщил о переброске под Харьков наемников из шести стран НАТО

ВСУ задействовали в боях под Харьковом наемников из шести стран НАТО, заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. По его словам, иностранцы были выявлены средствами радиоразведки.

На данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс, — отметил Марочко.

Военэксперт подчеркнул, что речь идет именно о профессиональных наемниках, а не случайных добровольцах. Он также уточнил, что подготовка и действия иностранных бойцов свидетельствуют о тесной координации с ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. По данным источников, иностранных бойцов используют для удержания линии фронта. Источники утверждают, что информация подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

До этого сообщалось, что инструкция для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников, уже почти полгода фигурирует на сайте МИД страны. В публикации власти называют наемников добровольцами. При этом ведомство подчеркивает, что не поощряет и не рекомендует подобные поездки на Украину.