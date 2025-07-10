Инструкция для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников, уже почти полгода фигурирует на сайте МИД Финляндии. В публикации финские власти называют наемников добровольцами.

При этом ведомство подчеркивает, что не поощряет и не рекомендует подобные поездки на Украину. Однако такая деятельность не запрещена финским законодательством, говорится на сайте МИД. Кроме того, финские власти предупредили, что не будут помогать раненым наемникам ни с эвакуацией, ни с лечением — это ляжет на плечи Киева.

Информация о публикации инструкции для наемников на сайте МИД Финляндии появилась в феврале. В частности, ведомство рекомендовало финнам решить все практические вопросы на родине на случай, если «возвращение задержится или вы не вернетесь вообще».

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что финские власти ненавидят собственных граждан и отправляют их в «мясорубку» на Украине. Она отметила, что Хельсинки не занимается защитой идентичности своего населения, языка, прав человека и этноса.