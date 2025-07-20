Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля

Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля

По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 93 БПЛА. В ДНР есть погибший и раненые. Из-за падения обломков БПЛА на перегон в Ростовской области 75 пассажирских поездов следуют с задержками. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почти сотня дронов ВСУ летела на Россию ночью

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, передало Минобороны РФ. Из них 19 — над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.

Больше всего дронов нейтрализовано над Брянской областью — 38. Еще 11 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями. Кроме того, три дрона сбито над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

Над Москвой сбили больше десятка дронов ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников и сбили 13 воздушных целей.

«ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Позже мэр столицы проинформировал еще о двух уничтоженных дронах. По предварительным данным, серьезных разрушений и человеческих жертв нет. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Пожар в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ

В Зеленограде произошло падение обломков беспилотника ВСУ, сообщил Собянин.

«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — проинформировал градоначальник.

Позже в Сети появились кадры из Зеленограда, на которых запечатлены пожары в некоторых дворах города. Как передают местные паблики, в 20-м микрорайоне города вспыхнули как минимум два автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Зеленоград. Последствия попадания украинского БПЛА в многоэтажный дом Фото: Артуш Мкртчян/ТАСС

Один человек погиб и пятеро ранены в ДНР

Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на территории ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. Обстрелы велись по Донецку, Горловке, Ясиноватскому району, а также по трассе между Угледаром и Павловкой. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«Один человек погиб, еще пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.

Глава региона уточнил, что в результате удара РСЗО HIMARS по Киевскому району Донецка пострадал мужчина 1972 года рождения. В Горловке, в районе Никитовки, мужчина 1991 года получил ранения средней тяжести из-за ствольной артиллерии. В Красном Партизане Ясиноватского округа удар реактивной артиллерии унес жизнь женщины 1975 года рождения. Еще двое — мужчина 1972 года и женщина 1976 года рождения — были ранены. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

На трассе между Угледаром и Павловкой мужчина 1994 года рождения также получил травмы. Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Задержки поездов из-за БПЛА под Ростовом

В Ростовской области после падения обломков БПЛА на перегон Лихая — Замчалово 75 поездов следуют с опозданием, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

«В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО „ФПК“», — говорится в сообщении.

В частности, задерживаются составы из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. В компании подчеркнули, что пассажирам оказываются всесторонняя помощь и содействие. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

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