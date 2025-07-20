Рой дронов сбили на подлете к Москве Собянин проинформировал о 15 сбитых под Москвой беспилотниках

Системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Позже он проинформировал о еще двух уничтоженных дронах.

ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал градоначальник.

Информация о новых атаках была дополнена в течение десяти минут после публикации сообщения. По предварительным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты продолжают осмотр мест падения обломков. Власти призывают жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА за 3,5 часа. Из них восемь уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Московским регионом. Работа была проведена в период с 11:30 мск до 15:00 мск.

До этого украинские военные обстреляли центр Донецка. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.