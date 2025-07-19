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19 июля 2025 в 16:10

Российская ПВО сбила 14 дронов ВСУ за 3,5 часа

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 14 украинских БПЛА за 3,5 часа

Фото: МО РФ

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА за 3,5 часа, сообщили в Минобороны России. Из них восемь уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Московским регионом.

В период с 11:30 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территориями Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Московского региона и по одному БПЛА — над территориями Тверской и Калужской областей, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли центр Донецка. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.

До этого было опубликовано видео с последствиями атаки украинских дронов по сельскохозяйственному рынку в населенном пункте Великие Копани Херсонской области. Согласно имеющейся информации, в результате удара Вооруженных сил Украины есть пострадавшие среди мирных жителей.

Утром 19 июля беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на Брянскую область. Как заявили в российском Министерстве обороны, дежурные средства ПВО уничтожили 12 воздушных целей над территорией региона.

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