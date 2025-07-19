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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 09:26

Средства ПВО сбили 12 украинских дронов над Брянской областью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Брянскую область утром в субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве обороны России. Дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над регионом были сбиты 12 воздушных целей. Другие подробности не уточняются.

В период с 07:45 мск до 08:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при атаке украинской армии на регион была ранена женщина. По его словам, она была госпитализирована, с ней работают врачи.

По данным Минобороны, в ночь на 19 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу девять регионов России, в том числе Брянскую область. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 71 воздушную цель. Больше всего беспилотников противник запустил по Ростовской области. В небе над регионом сбили 24 цели.

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