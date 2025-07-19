Женщина пострадала при атаке ВСУ под Ростовом Слюсарь: сотрудница железной дороги получила ранения при атаке ВСУ под Ростовом

При атаке ВСУ на Ростовскую область была ранена женщина, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, она была госпитализирована, с ней сейчас работают врачи.

Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района. Врио губернатора уточнил, что без света остались примерно две тысячи человек.

Кроме того, движение на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, задерживаются более 50 поездов. Пресс-служба РЖД подчеркнула, что железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.