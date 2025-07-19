Более 50 поездов задержали под Ростовом из-за атаки БПЛА РЖД: из-за падения обломков БПЛА под Ростовом задержали более 50 поездов

Движение на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, задерживаются более 50 поездов, сообщила пресс-служба РЖД. Там подчеркнули, что железнодорожники уже приступили к восстановлению работы контактной сети.

В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек, — указали в РЖД.

Также атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к отключению электроснабжения в пяти населенных пунктах Каменского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, без света остались примерно две тысячи человек.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, информировали в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших в сторону столицы. На места падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.