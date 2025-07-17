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17 июля 2025 в 00:14

Эскадрилью дронов ВСУ сбили над Брянской и Орловской областями

МО РФ: восемь БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской и Орловской областями за полчаса

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

В период с 23:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.

До этого в результате обстрелов Вооруженных сил Украины в Горловке пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Уточняется, что мальчик 2015 года рождения получил травмы. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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