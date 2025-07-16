Пару дронов ВСУ подавили в Смоленской области Анохин: два БПЛА ВСУ подавили системой РЭБ в Смоленской области

Российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы

Пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.

Ранее российские средства ПВО перехватили более 170 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы противника.

Также Российская армия ночью нанесла мощный удар по энергетическим и военным объектам в Кривом Роге, Виннице и Харькове. Атаки затронули родной регион президента Украины Владимира Зеленского. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желающим дезертировать бойцам «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) следует сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не простит самовольного оставления позиций.