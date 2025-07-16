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16 июля 2025 в 12:24

Более 170 дронов ВСУ перехвачены российской ПВО за сутки

Минобороны: средства ПВО сбили 178 дронов и четыре управляемые авиабомбы ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО перехватили более 170 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Кроме того, российские войска за сутки уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления ЗРК С-300ПС, радиолокационную станцию RADA израильского производства. Также ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новохатское в Донецкой Народной Республике. Успешные действия, по данным Минобороны РФ, провели подразделения группировки войск «Восток».

Накануне бойцы начали контролировать еще два населенных пункта в ДНР — Воскресенку и Петровку. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ.

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