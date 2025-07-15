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15 июля 2025 в 12:19

В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Петровку и Воскресенку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Воскресенка и Петровка Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, успех на поле боя был достигнут в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили в ночь на 15 июля 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области.

Ранее американские аналитики заявили, что объявленный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для разрешения кризисной ситуации на Украине даст Вооруженным силам России стратегическое преимущество в конфликте с ВСУ. В частности, по их словам, РФ может продвинуться в Сумской области.

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