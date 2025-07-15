Названо число сбитых за ночь дронов ВСУ над Россией Минобороны РФ: над регионами России за ночь сбито 55 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 15 июля 55 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего дронов — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области.

Кроме того, шесть беспилотных аппаратов сбито над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Липецкой области. По одному беспилотнику ликвидировано над Ростовской и Курской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Сколько было дронов и какого типа, он не информировал.

До этого местные жители сообщали о взрывах над городом Ельцом в Липецкой области. Предварительно, люди слышали минимум два взрыва. Как оказалось, в регионе работала система противовоздушной обороны против украинских беспилотников. Со слов горожан, от взрывов в разных частях города тряслись окна.