Силы ПВО сработали в небе над Воронежем Гусев: в пригороде Воронежа сбили несколько дронов ВСУ

Дежурными силами противовоздушной обороны в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Сколько было дронов и какого типа, он не информировал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал о взрывах, которые гремят над городом Ельцом в Липецкой области. Как передает канал, местные жители слышали два взрыва. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. SHOT утверждал, что это, предварительно, работает система противовоздушной обороны против беспилотников ВСУ.

До этого боец Центра спецназначения «БАРС-Сармат» с позывным Адвокат заявил, что Вооруженные силы Украины применяют списанные в Великобритании беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они позволяют обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.