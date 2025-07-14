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14 июля 2025 в 08:09

ВСУ применяют списанные британские корабельные мишени для ударов по России

Боец Адвокат: ВСУ применяют списанные корабельные мишени для ударов по России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины применяют списанные в Великобритании беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца Центра спецназначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат. Они позволяют обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.

Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую, — заявил Адвокат.

По его словам, Россия имеет активную систему ПВО, которую можно «перегружать». Используемые украинской стороной цели «имеют двойное назначение», но ряд российских радиолокационных станций (РЛС) уже получили возможность отслеживать ложные цели.

Ранее кабмин Соединенного Королевства объявил, что Великобритания намерена передать Украине пять тысяч ракет для ПВО. В Лондоне уверены, что это поможет увеличить его обороноспособность. Предполагается, что новое оборонное соглашение позволит британскому правительству сохранить 700 рабочих мест и создать еще 200 новых. Поставки ракет будут осуществляться за счет нового кредита, выделенного Украине.

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