Лондон передаст Киеву пять тысяч ракет для ПВО

Лондон передаст Киеву пять тысяч ракет для ПВО Правительство Великобритании пообещало передать Украине пять тысяч ракет

Великобритания намерена передать Украине пять тысяч ракет для ПВО, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства. В Лондоне уверены, что это якобы поможет увеличить обороноспособность Туманного Альбиона.

Предполагается, что новое оборонное соглашение позволит британскому правительству сохранить 700 рабочих мест и создать еще 200 новых. При этом поставки ракет будут осуществляться за счет нового кредита, выделенного Украине. Лондон передал Киеву $3,4 млрд на 19 лет.

Ранее западные журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп частично утвердил поставку военной помощи для Киева. Речь идет о списке вооружения лидера Украины Владимира Зеленского с июньского саммита НАТО в Гааге.

При этом немецкие аналитики уверены, что Трамп по-прежнему пытается заставить Киев сесть за стол переговоров. Вместе с тем американский лидер использует обещания поставлять оружие Украине «как средство давления» и сигнал российскому коллеге Владимиру Путину «о своей готовности заключать сделки», указали журналисты.