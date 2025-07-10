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10 июля 2025 в 15:54

Лондон передаст Киеву пять тысяч ракет для ПВО

Правительство Великобритании пообещало передать Украине пять тысяч ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания намерена передать Украине пять тысяч ракет для ПВО, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства. В Лондоне уверены, что это якобы поможет увеличить обороноспособность Туманного Альбиона.

Предполагается, что новое оборонное соглашение позволит британскому правительству сохранить 700 рабочих мест и создать еще 200 новых. При этом поставки ракет будут осуществляться за счет нового кредита, выделенного Украине. Лондон передал Киеву $3,4 млрд на 19 лет.

Ранее западные журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп частично утвердил поставку военной помощи для Киева. Речь идет о списке вооружения лидера Украины Владимира Зеленского с июньского саммита НАТО в Гааге.

При этом немецкие аналитики уверены, что Трамп по-прежнему пытается заставить Киев сесть за стол переговоров. Вместе с тем американский лидер использует обещания поставлять оружие Украине «как средство давления» и сигнал российскому коллеге Владимиру Путину «о своей готовности заключать сделки», указали журналисты.

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