Трамп утвердил часть военной помощи из списка Зеленского

Президент США Дональд Трамп частично утвердил поставку военной помощи для Киева, сообщает издание The Washington Post. Речь идет о списке вооружения лидера Украины Владимира Зеленского с июньского саммита НАТО в Гааге.

В газете пояснили, что Киев просил «об очень конкретных вещах», и часть из них американский политик одобрил. Издание не сообщает, какое именно вооружение предадут Украине. Тем временем в Пентагоне началась проверка поставок оружия. Глава Минобороны США подписал новый меморандум, в котором говорилось о новом механизме передачи вооружения и тщательной проверке.

Официально военная помощь Киеву не приостанавливалась, сообщают источники издания. Однако «военные руководители в цепочке командования» могли заморозить часть поставок до выяснения намерений Белого дома по этому вопросу.

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Трамп действует без четкой стратегии в украинском вопросе. По его словам, у главы государства нет ни политического мастерства, ни команды, чтобы эффективно решать подобные задачи.