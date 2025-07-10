В США указали Трампу на политическое скудоумие по украинскому вопросу

В США указали Трампу на политическое скудоумие по украинскому вопросу Экономист Сакс обвинил Трампа в отсутствии стратегии и знаний по Украине

Президент США Дональд Трамп действует без четкой стратегии в украинском вопросе, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, у главы государства нет ни политического мастерства, ни команды, чтобы эффективно решать подобные задачи, пишет РИА Новости.

Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно — и далеко не всегда успешно, — отметил Сакс.

Экономист добавил, что Трамп считает агрессивную тактику действенной, но это дает лишь формальные результаты. По его мнению, серьезных дипломатических успехов добиться не удается.

Чтобы добраться до сути кризиса, нужны знания, политическое мастерство и серьезная дипломатия. Этого мы не видим, — подчеркнул Сакс.

Ранее аналитики отметили, что возобновление поставок оружия на Украину навсегда закроет для Трампа возможность стать миротворцем. Эксперты считают, что такой шаг станет роковой ошибкой для политика.