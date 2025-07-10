Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 11:27

В США указали Трампу на политическое скудоумие по украинскому вопросу

Экономист Сакс обвинил Трампа в отсутствии стратегии и знаний по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп действует без четкой стратегии в украинском вопросе, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, у главы государства нет ни политического мастерства, ни команды, чтобы эффективно решать подобные задачи, пишет РИА Новости.

Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно — и далеко не всегда успешно, — отметил Сакс.

Экономист добавил, что Трамп считает агрессивную тактику действенной, но это дает лишь формальные результаты. По его мнению, серьезных дипломатических успехов добиться не удается.

Чтобы добраться до сути кризиса, нужны знания, политическое мастерство и серьезная дипломатия. Этого мы не видим, — подчеркнул Сакс.

Ранее аналитики отметили, что возобновление поставок оружия на Украину навсегда закроет для Трампа возможность стать миротворцем. Эксперты считают, что такой шаг станет роковой ошибкой для политика.

Дональд Трамп
Украина
США
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле считают, что договор между Баку и Ереваном принесет стабильность
Переговоры Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершились
HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова и Рубио
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Песков объяснил, почему власти не спешат открывать аэропорты
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.