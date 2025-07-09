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09 июля 2025 в 18:43

Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца

«Взгляд»: военная помощь Украине перечеркнет роль миротворца для Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возобновление поставок оружия на Украину навсегда закроют для президент США Дональда Трампа возможность стать миротворцем, уверены аналитики издания «Взгляд». По их мнению, такой шаг станет роковой ошибкой для политика.

Журналисты напомнили, что совсем недавно американского лидера выдвинули на Нобелевскую премию мира. Они убеждены: Трамп мечтает об этой награде, потому что она есть у экс-президента Барака Обамы. Однако действующий лидер уже дискредитировал себя в роли миротворца, подчеркнули аналитики.

Обещания поставить оружие Украине вписывается в политику, где он чередует обещания с угрозами. Пока текущее вооружение оплачено еще при экс-президенте Джо Байдене. Однако Трамп несмотря на приличия пытается помешать поставкам оружия, заключили журналисты.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что американский лидер повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал. Он назвал основной причиной происходящего внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов.

Дональд Трамп
Украина
США
Нобелевская премия
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