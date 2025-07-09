Президент США Дональд Трамп повторяет ошибки первого президентского срока, теряя антивоенный и реформаторский потенциал, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что внутренние разногласия и давление сенаторов-русофобов осложняют позиции республиканца, заставляя его «завязнуть в вашингтонском болоте», которое он обещал очистить, но не смог.

С Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят однако Госдеп и, надо полагать, ЦРУ, — написал Пушков.

Ранее предприниматель Илон Маск объявил о создании в Соединенных Штатах новой политической партии под названием «Америка». Инициатива получила одобрение после проведенного среди его подписчиков онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1,2 млн пользователей. Результаты показали значительную поддержку — 65,4% проголосовавших высказались за учреждение партии.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Маск не станет создавать новую партию в США из-за конфликта с главой Белого дома. По его словам, несмотря на наличие других фракций, влияние в стране имеют только Республиканская и Демократическая партии.