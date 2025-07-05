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05 июля 2025 в 23:32

Илон Маск создал в США третью политическую силу

Маск объявил о создании в США партии «Америка»

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка». Это решение он принял после голосования подписчиков на принадлежащей ему интернет-платформе.

По словам миллиардера, в опросе приняли участие более 1,2 млн пользователей. Из них 65,4% высказались за формирование новой политической партии. Маск подчеркнул, что страна столкнулась с серьезными проблемами.

С перевесом два к одному вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет <…>, мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал он в X.

До этого бизнесмен пожертвовал на предвыборную кампанию Дональда Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены, указали журналисты.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Маск не станет создавать новую партию в США из-за конфликта с главой Белого дома. По его словам, несмотря на наличие других фракций, влияние в стране имеют только Республиканская и Демократическая партии.

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