Илон Маск создал в США третью политическую силу

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка». Это решение он принял после голосования подписчиков на принадлежащей ему интернет-платформе.

По словам миллиардера, в опросе приняли участие более 1,2 млн пользователей. Из них 65,4% высказались за формирование новой политической партии. Маск подчеркнул, что страна столкнулась с серьезными проблемами.

С перевесом два к одному вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет <…>, мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал он в X.

До этого бизнесмен пожертвовал на предвыборную кампанию Дональда Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены, указали журналисты.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Маск не станет создавать новую партию в США из-за конфликта с главой Белого дома. По его словам, несмотря на наличие других фракций, влияние в стране имеют только Республиканская и Демократическая партии.