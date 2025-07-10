В Германии раскрыли смысл обещаний Трампа поставлять оружие Киеву

Президент США Дональд Трамп по-прежнему пытается заставить Киев сесть за стол переговоров, пишет немецкий журнал Focus. Вместе с тем американский лидер использует обещания поставлять оружие Украине «как средство давления» и сигнал российскому коллеге Владимиру Путину «о своей готовности заключать сделки», указывает издание.

Подчеркивается, что республиканец уже долгое время придерживается стратегии использования военной помощи в качестве «козыря». Приостановка поставок Украине могла быть преднамеренной и использоваться для того, чтобы представить Трампа «решительным антикризисным менеджером».

По мнению автора статьи, противоречивые заявления президента США указывают на ключевую дилемму. С одной стороны, Вашингтон находится под давлением и вынужден выполнять глобальные обязательства по Украине, Ближнему Востоку и Тайваню в условиях ограниченных ресурсов. Пентагон уже несколько месяцев предупреждает о нехватке боеприпасов, поясняет журналист. В то же время глава государства стремится сохранять гибкость внешнеполитической линии — между демонстрацией силы и заключением сделок.

Ранее американский аналитик Ник Патон Уолш выразил мнение, что предстоящие месяцы для Украины будут «критическими и непредсказуемыми» даже на фоне возобновления военной помощи США. Эксперт считает, что Киев нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как противостоять российским баллистическим ракетам способны только они.