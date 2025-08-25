Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны Трамп: США начнут работу над смягчением напряжения между Южной Кореей и КНДР

Вашингтон намерен содействовать снижению напряженности в отношениях между КНДР и Республикой Корея, заявил президент США Дональд Трамп. Также американский лидер в ходе встречи предложил идею саммита между этими странами.

Мы считаем, что можем сделать что-то касательно Севера и Юга. Я думаю, что вы куда более склонны к этому по сравнению с другими лидерами Южной Кореи, с которыми мне довелось работать. Мы поработаем над этим, — отметил американский лидер на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая денуклеаризацию, включая Китай. Трамп отметил, что США активно участвуют в разрешении конфликта между Россией и Украиной, характеризуя его как конфликт между личностями.

До этого сообщалось, что Трамп направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву фотографию с подписью «Ильхам, ты великий лидер». На снимке Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сидят рядом, взявшись за руки после подписания предварительного соглашения между странами при посредничестве США.