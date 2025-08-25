Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 21:52

Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны

Трамп: США начнут работу над смягчением напряжения между Южной Кореей и КНДР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон намерен содействовать снижению напряженности в отношениях между КНДР и Республикой Корея, заявил президент США Дональд Трамп. Также американский лидер в ходе встречи предложил идею саммита между этими странами.

Мы считаем, что можем сделать что-то касательно Севера и Юга. Я думаю, что вы куда более склонны к этому по сравнению с другими лидерами Южной Кореи, с которыми мне довелось работать. Мы поработаем над этим, — отметил американский лидер на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая денуклеаризацию, включая Китай. Трамп отметил, что США активно участвуют в разрешении конфликта между Россией и Украиной, характеризуя его как конфликт между личностями.

До этого сообщалось, что Трамп направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву фотографию с подписью «Ильхам, ты великий лидер». На снимке Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сидят рядом, взявшись за руки после подписания предварительного соглашения между странами при посредничестве США.

Дональд Трамп
Китай
Южная Корея
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
«Кошелек»: просьбы Зеленского дать денег вызвали возмущение в Греции
В одном из российских регионов обнаружили мамонта
Российские школьники стали чаще поступать в колледжи после девятого класса
Один из университетов США сообщил о стрелке в кампусе
Стало известно, кому дадут выходной 1 Сентября в Ульяновской области
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он «отмены» в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.