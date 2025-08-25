Вучич обозначил главную цель Сербии

Вступление Сербии в Европейский союз остается главной внешнеполитической целью страны, заявил Euronews сербский президент Александр Вучич. Он подчеркнул, что Белград продолжит движение по пути евроинтеграции и будет проводить необходимые реформы.

Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ, — заявил Вучич.

По его словам, членство в ЕС остается приоритетом, так как «именно там находится место страны». Говоря о международной политике, сербский лидер отметил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным сохраняются корректными. При этом он выразил мнение, что Москва готова завершить конфликт на Украине путем мирного соглашения.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.