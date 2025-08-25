Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 23:14

Вучич обозначил главную цель Сербии

Вучич: главной целью Сербии остается вступление в ЕС

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Сербии в Европейский союз остается главной внешнеполитической целью страны, заявил Euronews сербский президент Александр Вучич. Он подчеркнул, что Белград продолжит движение по пути евроинтеграции и будет проводить необходимые реформы.

Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ, — заявил Вучич.

По его словам, членство в ЕС остается приоритетом, так как «именно там находится место страны». Говоря о международной политике, сербский лидер отметил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным сохраняются корректными. При этом он выразил мнение, что Москва готова завершить конфликт на Украине путем мирного соглашения.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.

Александр Вучич
Сербия
Евросоюз
Белград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года
Крис Пайн: биография и лучшие роли
Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России
Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»
«Терпение Трампа на исходе»: в Киеве раскрыли план Зеленского
Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова
Маск подал иск против Apple и OpenAI
ФАС возбудила уголовные дела из-за завышения цен на топливо в регионах
Вучич обозначил главную цель Сербии
«Очень деятельный»: в ГД поддержали Краснова на должность главы ВС
ВСУ тайно копят F-16: сколько самолетов осталось у Киева, как их используют
Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
«Кошелек»: просьбы Зеленского дать денег вызвали возмущение в Греции
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.