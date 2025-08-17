Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 02:13

Протестующие в Сербии разрушили здание суда и подожгли офис правящей партии

Дачич: в Сербии протестующие устроили драки с полицией и разрушили здание суда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые беспорядки произошли в ночь на воскресенье, 17 августа, в некоторых городах Сербии, сообщил глава МВД республики Ивица Дачич. По его словам, зачинщики устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов.

В городе Валево, отметил министр, на улицы вышли около 4 тысяч человек, 18 из них были задержаны. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.

К счастью, внутри никого не оказалось. Учитывая, что это жилое и офисное здание, где проживают люди, пожар мог поставить под угрозу их жизнь, — отметил министр.

Ранее президент страны Александр Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.

До этого директор полиции Сербии Драган Васильевич передавал, что в результате массовых протестов в сербском городе Врбас пострадали десятки человек. Он отмечал, что среди травмированных было 16 полицейских и 52 гражданских лица.

Сербия
суды
беспорядки
пожары
