04 декабря 2025 в 11:48

Массовая свадьба с почти 400 парами обернулась мордобоем из-за чипсов

В Индии гости массовой свадьбы подрались из-за угощений

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press
В Индии в штате Уттар-Прадеш гости массовой свадьбы не поделили чипсы и подрались, сообщает Mothership. Заключить брак одновременно решили 383 четы. Местные власти регулярно проводят такие мероприятия в целях оказания помощи малоимущим парам.

Инцидент произошел 25 ноября. Массовая свадьба шла по плану, пока организаторы не выставили для гостей закуски и чипсы. Люди начали драться в попытках раздобыть себе бесплатное угощение. Пока одни прятали снеки под одеждой, другие выносили из зала целые коробки.

Несколько человек серьезно пострадали. Кроме того, на маленького ребенка в результате потасовки опрокинули горячий чай. Представителей власти, которые могли бы предотвратить беспорядки, на мероприятии не было.

Ранее в Тернополе раздача бесплатных бургеров блогером привела к масштабной потасовке, в результате которой пострадали дети. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел во время встречи интернет-знаменитости с подписчиками, когда он начал бросать еду в скопившуюся толпу. Это спровоцировало драку между подростками.

