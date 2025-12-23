Новый год-2026
23 декабря 2025 в 11:42

В московском метро студенту разбили нос из-за громких разговоров

В Москве задержали мужчину, который избил пассажира метро за громкие разговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве задержали 48-летнего мужчину, который ударил студента, ехавшего вместе с ним в вагоне метро, из-за громких разговоров, сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, 19-летний юноша обратился за помощью сразу после происшествия, травму носа квалифицировали как легкий вред здоровью.

В вагоне метро между двумя гражданами вспыхнула словесная перепалка, после чего старший из участников нанес несколько ударов рукой в область лица своему оппоненту. <…> Причиной конфликта стало громкое общение молодого пассажира с приятелем, которое, как он посчитал, создавало дискомфорт для окружающих, — говорится в сообщении.

По записям с камер наблюдения полицейские установили личность дебошира и провели задержание у него в квартире. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму вынес приговор семи жителям Феодосии, признав их виновными в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища. Фигурантам уголовного дела назначили сроки от полутора до трех лет и восьми месяцев лишения свободы.

