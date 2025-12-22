В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища

В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища Суд в Крыму признал семерых жителей Феодосии виновными в избиении боксера Двали

Суд в Крыму вынес приговор семи жителям Феодосии, признав их виновными в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по республике и Севастополю. Фигурантам уголовного дела назначили сроки от полутора до трех лет восьми месяцев.

Приговор вынесен с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в зависимости от степени их участия в преступлении. Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых рассматриваются отдельно.

Все подсудимые полностью признали свою вину. Следствие наложило арест на их счета и имущество для последующей компенсации морального и материального ущерба, нанесенного пострадавшим.

По данным следствия, 28 августа 2024 года спортсмен и его 43-летний друг вступились за прохожего, которого избивала группа мужчин на набережной Феодосии. В результате нападавшие нанесли боксеру и его товарищу многочисленные травмы.

Ранее Федерация гандбола России ответила на избиение тренера «Динамо» Георгия Заикина. Гендиректор ФГР Лев Воронин заявил, что конфликт не имел никакого отношения к спорту, а также выразил сожаление насчет рукоприкладства.