Федерация гандбола ответила на избиение тренера «Динамо»

Федерация гандбола России (ФГР) не оставила без внимания инцидент с избиением тренера астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина, рассказал ТАСС генеральный директор ФГР Лев Воронин. Он отметил, что конфликт не имеет никакого отношения спорту. В федерации выразили сожаление, что словесная перепалка вылилась в рукоприкладство.

Надеемся, что следственные органы разберутся и будет вынесено объективное решение. Мы остаемся на связи с Георгием Заикиным и будем следить за дальнейшим развитием событий, — уточнил собеседник агентства.

Тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин стал жертвой нападения в Астрахани. По словам Заикина, все случилось вечером, когда он возвращался с тренировки. Водитель BMW подрезал его автомобиль во время обгона, из-за чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения. После этого водитель попытался взломать дверь в машину Заикина, угрожал ему расправой, заставил выйти из салона и избил.

Тренер получил серьезные травмы и потерял сознание. Полиция Астрахани объявила агрессивного водителя в розыск. На основании произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».