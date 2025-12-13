Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 15:32

В России избили спортивного тренера «Динамо»

Тренера гандбольного клуба «Динамо» Заикина избили в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин стал жертвой нападения в Астрахани, передает РИА Новости. Причиной был дорожный конфликт.

По словам Заикина, все случилось вечером, когда он возвращался с тренировки. Водитель BMW подрезал его автомобиль во время обгона, из-за чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения.

Водитель BMW попытался взломать дверь автомобиля Заикина, угрожая физической расправой. Тренер покинул машину, после чего на него было совершено нападение, в результате которого он получил серьезные травмы и потерял сознание.

Георгию Заикину сейчас 49 лет. В его карьере была не только работа в клубе «Динамо», но и руководство «Астраханочкой», а также женской сборной Казахстана по гандболу. Кроме того, он занимал посты в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Ранее в Нижнем Новгороде бьюти-блогер Марина Ильина пострадала в конфликте с хозяйкой салона красоты. Девушка пришла проверить документы у мастера, подозревая отсутствие соответствующего образования у владелицы. В ходе проверки Марина включила камеру и потребовала документы, но вместо этого получила удар по голове. В результате конфликта Ильина получила травмы и обратилась в полицию с заявлением.

