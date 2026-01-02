Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 20:48

Теракт чуть не произошел на Новый год в американском городе

В Северной Каролине предотвратили теракт в новогоднюю ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральное бюро расследований США совместно с другими правоохранительными ведомствами предотвратило подготовку теракта в штате Северная Каролина, запланированного на новогоднюю ночь, заявило отделение ФБР в Шарлотте в соцсети Х. В официальном сообщении ведомства указано, что потенциальная атака была своевременно пресечена благодаря скоординированным действиям.

ФБР и наши партнеры по правоохранительным органам предотвратили потенциальную террористическую атаку в канун Нового года в Северной Каролине, — сказано в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый в подготовке нападения находился под прямым идеологическим влиянием ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее Федеральная служба безопасности РФ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.

теракты
США
ФБР
Новый год
