Теракт чуть не произошел на Новый год в американском городе В Северной Каролине предотвратили теракт в новогоднюю ночь

Федеральное бюро расследований США совместно с другими правоохранительными ведомствами предотвратило подготовку теракта в штате Северная Каролина, запланированного на новогоднюю ночь, заявило отделение ФБР в Шарлотте в соцсети Х. В официальном сообщении ведомства указано, что потенциальная атака была своевременно пресечена благодаря скоординированным действиям.

ФБР и наши партнеры по правоохранительным органам предотвратили потенциальную террористическую атаку в канун Нового года в Северной Каролине, — сказано в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый в подготовке нападения находился под прямым идеологическим влиянием ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее Федеральная служба безопасности РФ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть».

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.