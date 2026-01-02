Новый год — 2026
02 января 2026 в 20:08

В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство

В Колорадо женщина погибла после нападения пумы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США пума напала на женщину, пострадавшая погибла, сообщили в Службе охраны парков и дикой природы штата. Этот случай стал первым смертельным нападением пумы в Колорадо с 1999 года.

Служба охраны парков и дикой природы расследует предполагаемое смертельное нападение пумы на человека. <...> Нападения пум на людей в Колорадо считаются редкостью. <...> Последнее нападение со смертельным исходом произошло в 1999 году, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, они видели пуму рядом с женщиной в округе Лармер и отпугнули животное камнями. Свидетели попытались помочь пострадавшей, но к тому моменту пульс у нее уже не нащупывался. Всего в районе обнаружили двух пум, обоих усыпила полиция.

Ранее в индийском штате Уттаркханд медведь ворвался в школу и напал на ученика прямо в классе. Затем хищник выломал дверь и потащил мальчика в лес, но учителям удалось отбить его у животного. Случай стал вторым нападением на школьников за последнее время. По словам возмущенных педагогов, власти бездействуют.

