Ребенок пришел в школу и едва не стал обедом для огромного хищника

Ребенок пришел в школу и едва не стал обедом для огромного хищника В Индии шестиклассник чудом выжил при нападении медведя во время занятий в школе

В индийском штате Уттаркханд шестиклассник чудом выжил при нападении медведя прямо во время занятий в школе, пишет малайзийская газета The Star. По ее информации, хищник ворвался в класс, выломав дверь. Учителям удалось отбить мальчика у животного и спасти его.

В холмистой местности Покхари в округе Чамоли произошел шокирующий инцидент: медведь вытащил из класса ученика шестого класса средней школы и бросился в сторону близлежащего леса. Однако благодаря оперативной и смелой реакции учителей и учеников животному пришлось отпустить ребенка, — говорится в материале.

Сотрудники школы заявили, что паника началась, как только медведя заметили бродящим по территории кампуса. Все двери в классы немедленно заперли, однако свирепый хищник подошел к одной из них и выломал ее. Набросившись на мальчика, он потащил его в сторону леса, но учителя смогли отогнать зверя.

Педагоги возмущены тем, что местные власти до сих пор ничего не предприняли для защиты школ. Они подчеркивают, что это уже второе нападение медведя на ребенка за последние несколько дней — ранее зверь атаковал школьницу, которая возвращалась с занятий домой.

Ранее сообщалось, что в Японии медведи установили рекорд по количеству нападений на людей в 2025 году. За октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а нападения произошли в 21 из 47 префектур страны.