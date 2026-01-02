Новый год — 2026
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео

Пассажир вылетел из такси с собакой при аварии в Челябинске и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажир вылетел из автомобиля такси на полном ходу при столкновении на перекрестке в Челябинске, передает 74.RU. На опубликованном видео мужчина, которого выбросило из машины, прихрамывая, взял питомца на руки.

На записи видно, что автомобили двигались навстречу друг другу. Такси начало поворачивать, не уступив второй машине, после чего произошло столкновение. Именно в этот момент пострадавший вылетел. Позже из такси вышел второй пассажир, чтобы собрать выпавшие вещи.

Ранее один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области. По предварительным данным, на трассе в Боровичском округе 40-летняя женщина за рулем Renault Sandero выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Avensis. Она скончалась до приезда скорой помощи.

В Чувашии до этого три человека погибли и четыре, в том числе двое детей, получили ранения при столкновении двух машин. Водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.

