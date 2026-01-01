Новый год — 2026
01 января 2026 в 03:08

Клюква, апельсин и мед! Запекаю куриные бедра в сладко-кислом маринаде — сочное горячее, идеально к празднику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо создано для праздничного стола. Яркая, блестящая от медовой глазури курица с карамелизованными дольками апельсина и лопнувшими ягодами клюквы выглядит роскошно. А вкус — идеальный баланс сладости меда, кислинки ягод и цитрусовой свежести.

Для маринада в чашу блендера кладу свежую или замороженную клюкву (3 ст. л.), очищенную половинку апельсина (вместе с мякотью и соком), оливковое масло (2 ст. л.), жидкий мед (2 ст. л.), соль (1 ч. л.) и сушеный базилик (1 ч. л.). Взбиваю все до состояния однородного, немного пенистого пюре. Куриные бедра (1 кг) промываю, сушу бумажным полотенцем и складываю в глубокую миску или пакет для запекания. Заливаю бедра приготовленным маринадом, хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт. Убираю в холодильник минимум на 1 час (можно на ночь). Разогреваю духовку до 180 °C. Маринованные бедра перекладываю в жаропрочную форму вместе со всеми остатками маринада. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 30–35 минут. Затем снимаю фольгу. Смазываю курицу сверху дополнительной столовой ложкой меда для глянца. В форму вокруг курицы выкладываю дольки от оставшейся половины апельсина, свежую клюкву (50 г) и несколько веточек свежего розмарина (3 шт.). Возвращаю форму в духовку уже без фольги еще на 25–30 минут, пока курица не покроется красивой золотисто-карамельной корочкой, а апельсины и клюква не запекутся. Перед подачей удаляю запеченные, почерневшие веточки розмарина и украшаю блюдо свежими. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
еда
мясо
курица
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
