30 декабря 2025 в 18:49

Молочные котлеты с зеленью и чесночным маслом — делюсь своим секретом сочности и аромата: больше никаких зраз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти котлеты — воплощение принципа «сюрприз внутри». В центре каждой спрятан кубик ароматного масла с укропом и чесноком, который, тая в процессе готовки, пропитывает мясо изнутри, создавая невероятную сочность, нежность и взрывной аромат в каждом укусе.

100 г сливочного масла комнатной температуры смешиваю с мелко порубленным пучком укропа и 3 измельченными зубчиками чеснока. Формирую из этой массы колбаску или нарезаю кубиками, заворачиваю в пленку и убираю в морозилку минимум на 30 минут. 2 луковицы мелко нарезаю и обжариваю до золотистого цвета. 4 кусочка белого хлеба без корочки размачиваю в 120 мл молока. В глубокой миске соединяю 800 г мясного фарша, обжаренный лук, размоченный хлеб, соль и черный перец по вкусу. Фарш тщательно вымешиваю и отбиваю, бросая комок о дно миски, чтобы вышел воздух. Влажными руками формирую из фарша котлеты. В центр каждой котлеты вкладываю по одному замороженному кубику зеленого масла и аккуратно запечатываю. Разогреваю на сковороде масло. Обжариваю котлеты по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем убавляю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты 15 минут. Альтернативно можно переложить обжаренные котлеты в форму и запечь в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
