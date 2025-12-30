Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ

Военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (225-й ОШП) ВСУ принуждали использовать бутылки для справления нужды, а также выдавали медикаменты под видом витаминных добавок, рассказал пленный из этого подразделения Роман Дубовик, передает ТАСС. К солдатам также применяли жестокие методы воспитания, включая привязывание к деревьям и избиения.

Держали в скотских условиях, как собак. Опорожнялись в бутылки, на построениях таблетки какие-то выдавали. Говорили, какие-то витамины, и постоянно они их тыкали. Вывозили на полигон два раза. Вывозили, воспитывали, к дереву, в Чугуеве, привязывали, били. Ломали, потом назад, — рассказал Дубовик.

Он также отметил, что инвалидов подвергали особо жестокому обращению, заставляя их рыть окопы с помощью палок. В госпитале лечение солдат было поверхностным, после чего их сразу отправляли обратно в полк. Дубовик призвал сдаваться в плен, так как условия содержания в плену лучше, чем в полку.

Ранее пленный Виктор Кушнир рассказал, что командование ВСУ перебрасывает неопытных пограничников на оборону Сумской области. По его словам, их заранее предупредили о смертельном риске. Кушнир поделился, что солдатам выдали минимальное вооружение и отправили на передовую без подготовки. Командира они не знали. Задачи — рытье окопов и наблюдение.