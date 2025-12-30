Противник проведения СВО и диверсант отправился в колонию Суд приговорил организатора диверсий из Калининграда к 24 годам заключения

Балтийский флотский военный суд в Калининграде озвучил приговор организатору диверсионного сообщества, который действовал в интересах иностранной разведки, сообщает пресс-служба инстанции. Осужденный проведет за решеткой 24 года за госизмену. Его сообщник получил 18 лет заключения. Обоим предстоит выплатить штрафы в размере 800 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

С., являясь противником проведения СВО, поддерживая идеологию насилия, в период мобилизации вел конфиденциальное сотрудничество с неустановленным представителем иностранной разведки, — сказано в сообщении.

Как установило следствие, под руководством осужденного и его иностранного куратора были совершены десятки поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры и связи по всей стране. Кроме того, он передавал зарубежной стороне сведения о размещении воинской части и склада вооружения в Калининградской области. Помимо этого, фигурант работал в компании — операторе связи и за вознаграждение передавал персональные данные абонентов, а также занимался перевыпуском их сим-карт.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. При задержании диверсант оказал сопротивление и был убит ответным огнем. Он прошел специальную подготовку в одном из лагерей Сил специальных операций ВСУ. Силовики обнаружили у мужчины взрывное устройство, штурмовую винтовку украинского производства и боеприпасы.