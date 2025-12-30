Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО Житель Нальчика планировал подорвать системы подачи газа в КБР по заданию Киева

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС. По информации ведомства, при задержании диверсант оказал сопротивление и был убит ответным огнем. Мирные жители не пострадали.

В результате проведенных мероприятий установлен житель Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы, — сказано в сообщении.

В материале сказано, что диверсант прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ. В Россию же он приехал транзитом через третьи страны. Силовики обнаружили у мужчины взрывное устройство мощностью до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, штурмовую винтовку «Форт» украинского производства и патроны к ней.

Ранее ФСБ пресекла подготовку террористического акта против учащихся одной из школ в Адыгее. По подозрению в организации нападения задержан сторонник международной террористической организации. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. В припаркованном у школы автомобиле силовики обнаружили и изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью.