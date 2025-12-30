Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом

В районе Северки в подмосковном Раменском случилось аварийное отключение электроэнергии, передает Telegram-канал SHOT. Возможной причиной происшествия является возгорание электротехнической шины.

В результате аварии десятки домов остались без электричества, а на улицах отключились светофоры и фонари. По информации от администрации городского округа, восстановительные работы уже стартовали, ожидается, что они будут завершены в течение двух часов. Тем не менее, по мнению некоторых местных жителей, полное устранение всех неполадок может продлиться до новогодних праздников.

Ранее в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.

До этого в Тайге Кемеровской области более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции. Среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов и другие социально значимые объекты.