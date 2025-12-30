Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:59

Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом

Жители Подмосковья остались без света из-за возгорания электротехнической шины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В районе Северки в подмосковном Раменском случилось аварийное отключение электроэнергии, передает Telegram-канал SHOT. Возможной причиной происшествия является возгорание электротехнической шины.

В результате аварии десятки домов остались без электричества, а на улицах отключились светофоры и фонари. По информации от администрации городского округа, восстановительные работы уже стартовали, ожидается, что они будут завершены в течение двух часов. Тем не менее, по мнению некоторых местных жителей, полное устранение всех неполадок может продлиться до новогодних праздников.

Ранее в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.

До этого в Тайге Кемеровской области более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции. Среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов и другие социально значимые объекты.

Подмосковье
отключения
аварии
свет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский захворал после поездки за океан
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками
Названы дата и место саммита СНГ-2026
Пленный солдат рассказал об ужасных условиях в 225-м полку ВСУ
Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине
Трампа попросили ответить за атаку на резиденцию Путина
Россиянам закрыли въезд в Грузию? Что известно, кого именно не пускают
В Альпах произошла массовая эвакуация детей и взрослых
Полицейские «развернули» в участке жертву двойного изнасилования
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.