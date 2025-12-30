Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард Два 12-летних ребенка пострадали в Хотьково и Серпухове из-за петард

Два 12-летних ребенка пострадали в населенных пунктах Хотьково и Серпухов в Московской области из-за петард, сообщил Telegram-канал Mash. Несовершеннолетних доставили в больницу с различными травмами.

Так, в Хотьково мальчик запускал пиротехнику вместе с другом, но одна из петард не сработала. Тогда он наклонился к ней, но она взорвалась у него в руках. В результате несовершеннолетний получил травмы лица и глаз. В Серпухове подростки бросили пиротехнику в капюшон девочки, из-за чего у нее произошел разрыв барабанной перепонки.