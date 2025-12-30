Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты Московская полиция напомнила о запрете на фейерверки в новогоднюю ночь

В канун Нового года москвичам напомнили о запрете использования пиротехнических изделий в черте города, сообщили в ГУ МВД по столице. Правоохранители отметили, что эта мера носит рекомендательный характер, однако она напрямую связана с необходимостью предотвращения провокаций.

Москвичей и гостей столицы призывают не запускать салюты и ракеты с балконов, а также вблизи жилых массивов и объектов транспорта. За нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники предусмотрены административные санкции. Для физических лиц размер штрафа составит от пяти до 15 тыс. рублей, если действия не повлекли за собой серьезных последствий.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением этих норм в праздничные дни будет усилен, а патрулирование жилых секторов станет более интенсивным. В случаях, если запуск петард приведет к порче имущества или причинению вреда здоровью окружающих, нарушителям грозит уже уголовная ответственность. Полиция просит граждан проявить сознательность и провести праздники без использования потенциально опасных изделий.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. По его словам, балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.