«Герани» на паузе? Что с энергетикой Украины, новые удары 29 декабря

ВС РФ взяли паузу по дальним БПЛА, однако удары беспилотников продолжаются, утверждают в Сети. Как легкие дроны поражают цели за сотни километров от фронта, где были удары 29 декабря, что со светом в Киеве?

Сколько ракет и БПЛА запустили по Украине 29 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 декабря российские военные запустили по целям на Украине всего 25 БПЛА типа «Герань» и «Гербера».

По данным украинской стороны, это минимальное количество запущенных средств поражения за долгие месяцы — с 28 июня 2025 года. ВСУ признают попадания четырех ударных БПЛА в двух районах, при этом утром 29 декабря атака продолжается.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что в ночь на 29 декабря «Герани» «взяли паузу». При этом цели остались прежние.

«Вечером две „Герани“ атаковали цель в порту Южный Одесской области и две „Герани“ утром атаковали цель в Днепропетровской области в районе Васильковки. Необходимо отметить, что вечером противником фиксировалась высокая активность сразу на нескольких пусковых площадках. Вероятно, к чему-то готовились парни», — отмечают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какой новый способ применения БПЛА нашла Россия

Между тем украинцы в соцсетях обсуждают новые возможности беспилотников России. Центр беспилотных систем «Рубикон» выложил видео с «новогодним поздравлением» для ВСУ: беспилотники уничтожают транспортный самолет Ан-26, РЛС и корабли, находящиеся за сотни километров от линии фронта.

«„Рубикон“ выдал что-то очень интересное под Новый год. Поражение целей FPV-дронами на расстоянии 200+ километров. Даже под Полтавой накрывали. Перечень целей тоже внушительный. Вертолеты, самолеты, РЛС, кораблики», — отметил Telegram-канал «Пролив Сталина».

В украинских Telegram-каналах «глубинная» работа «Рубикона» вызвала тревогу. Киевские военные эксперты пытаются понять, какой схемой пользуются ВС РФ.

«Реализация с технической точки зрения могла быть либо путем агентурной доставки дронов с LTE-модемами, либо сбросом с воздушного носителя (менее вероятно) с использованием mesh-связи», — рассуждает украинский обозреватель Сергей Стерненко.

«Видали фокус?» — смеются россияне в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит с энергетикой в Киеве, каковы потери

После масштабных ударов ВС РФ в ночь на 27 декабря в Киеве и Одессе вторые сутки продолжаются аварийные отключения света. «ДТЭК Киевские электросети» признало, что отключения продолжаются из-за повреждений энергообъектов и «тяжелой ситуации в энергосистеме».

Левобережье в Киеве включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы. Утром 29 декабря киевские власти пообещали вернуть левый берег к «обычному» графику отключений (по 10–14 часов в сутки) и «в течение дня» включить отопление.

Между тем в Броварах и Вышгороде света может не быть еще долго, заявил нардеп Сергей Нагорняк из комитета по энергетике. Удар пришелся по подстанции Киевской ГЭС.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Для восстановления всей инфраструктуры, пострадавшей только во время последней массированной атаки, потребуется не неделя, а несколько недель, возможно, даже месяцы», — заявил Нагорняк.

Между тем местные СМИ пишут, что температура воздуха в Киеве минус четыре градуса, «но ощущается как минус 13».

«Киевлянам, наверное, будет интересно узнать, что Украина частично перешла к экспорту: не в Молдову, не в Польшу, а в Венгрию — с западноукраинских АЭС», — отмечает Telegram-канал «Сам себе энергетик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

