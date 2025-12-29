«Герани» на паузе? Что с энергетикой Украины, новые удары 29 декабря

ВС РФ взяли паузу по дальним БПЛА, однако удары беспилотников продолжаются, утверждают в Сети. Как легкие дроны поражают цели за сотни километров от фронта, где были удары 29 декабря, что со светом в Киеве?
Сколько ракет и БПЛА запустили по Украине 29 декабря
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 декабря российские военные запустили по целям на Украине всего 25 БПЛА типа «Герань» и «Гербера».
По данным украинской стороны, это минимальное количество запущенных средств поражения за долгие месяцы — с 28 июня 2025 года. ВСУ признают попадания четырех ударных БПЛА в двух районах, при этом утром 29 декабря атака продолжается.
Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что в ночь на 29 декабря «Герани» «взяли паузу». При этом цели остались прежние.
«Вечером две „Герани“ атаковали цель в порту Южный Одесской области и две „Герани“ утром атаковали цель в Днепропетровской области в районе Васильковки. Необходимо отметить, что вечером противником фиксировалась высокая активность сразу на нескольких пусковых площадках. Вероятно, к чему-то готовились парни», — отмечают «Хроники Гераней».
Какой новый способ применения БПЛА нашла Россия
Между тем украинцы в соцсетях обсуждают новые возможности беспилотников России. Центр беспилотных систем «Рубикон» выложил видео с «новогодним поздравлением» для ВСУ: беспилотники уничтожают транспортный самолет Ан-26, РЛС и корабли, находящиеся за сотни километров от линии фронта.
«„Рубикон“ выдал что-то очень интересное под Новый год. Поражение целей FPV-дронами на расстоянии 200+ километров. Даже под Полтавой накрывали. Перечень целей тоже внушительный. Вертолеты, самолеты, РЛС, кораблики», — отметил Telegram-канал «Пролив Сталина».
В украинских Telegram-каналах «глубинная» работа «Рубикона» вызвала тревогу. Киевские военные эксперты пытаются понять, какой схемой пользуются ВС РФ.
«Реализация с технической точки зрения могла быть либо путем агентурной доставки дронов с LTE-модемами, либо сбросом с воздушного носителя (менее вероятно) с использованием mesh-связи», — рассуждает украинский обозреватель Сергей Стерненко.
«Видали фокус?» — смеются россияне в соцсетях.
Что происходит с энергетикой в Киеве, каковы потери
После масштабных ударов ВС РФ в ночь на 27 декабря в Киеве и Одессе вторые сутки продолжаются аварийные отключения света. «ДТЭК Киевские электросети» признало, что отключения продолжаются из-за повреждений энергообъектов и «тяжелой ситуации в энергосистеме».
Левобережье в Киеве включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы. Утром 29 декабря киевские власти пообещали вернуть левый берег к «обычному» графику отключений (по 10–14 часов в сутки) и «в течение дня» включить отопление.
Между тем в Броварах и Вышгороде света может не быть еще долго, заявил нардеп Сергей Нагорняк из комитета по энергетике. Удар пришелся по подстанции Киевской ГЭС.
«Для восстановления всей инфраструктуры, пострадавшей только во время последней массированной атаки, потребуется не неделя, а несколько недель, возможно, даже месяцы», — заявил Нагорняк.
Между тем местные СМИ пишут, что температура воздуха в Киеве минус четыре градуса, «но ощущается как минус 13».
«Киевлянам, наверное, будет интересно узнать, что Украина частично перешла к экспорту: не в Молдову, не в Польшу, а в Венгрию — с западноукраинских АЭС», — отмечает Telegram-канал «Сам себе энергетик».
