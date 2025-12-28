На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света

В воскресенье, 28 декабря, в украинском городе Черкассы из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения, сообщает издание «Страна.ua». Это произошло в морозную погоду, когда температура опустилась примерно до −6 градусов.

В результате люди оказались заблокированными на высоте в кабинках аттракциона. Позднее электроснабжение было восстановлено, и всех пассажиров благополучно спустили на землю.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Этот удар был ответом на террористические атаки, а все назначенные цели, по данным ведомства, успешно поражены.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал, что в период предстоящих морозов Киев может оставаться без света до 22 часов в день. Температура около −5 градусов может установиться в ближайшие полторы-две недели, отметил он.