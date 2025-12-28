Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 18:22

На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В воскресенье, 28 декабря, в украинском городе Черкассы из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения, сообщает издание «Страна.ua». Это произошло в морозную погоду, когда температура опустилась примерно до −6 градусов.

В результате люди оказались заблокированными на высоте в кабинках аттракциона. Позднее электроснабжение было восстановлено, и всех пассажиров благополучно спустили на землю.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Этот удар был ответом на террористические атаки, а все назначенные цели, по данным ведомства, успешно поражены.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал, что в период предстоящих морозов Киев может оставаться без света до 22 часов в день. Температура около −5 градусов может установиться в ближайшие полторы-две недели, отметил он.

Украина
происшествия
колесо обозрения
электричество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Шоколад, апельсин и корица: идеальная закуска к коньяку
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.