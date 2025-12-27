ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки Украины МО: Россия нанесла массированный удар по объектам Украины в ответ на терроризм

Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на ее террористические атаки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Все назначенные цели были поражены.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные завершили операцию по рассечению группировки ВСУ, оставшейся в Димитрове, и начали зачистку города. По его данным, украинские подразделения в этом районе находятся в критической ситуации, лишены возможности для организованного отхода и получения снабжения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, в МО заявили, что освобождение населенного пункта Косовцево в Запорожской области позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления группировки войск «Восток». По данным ведомства, теперь российским военным открыт путь для продвижения в направлении поселка Терноватое.